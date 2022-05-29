Глава Роскосмоса предложил напечатать деньги на создание космического ядерного буксира «Зевс»И вправду, почему бы и нет
По словам чиновника, данная разработка могла бы помочь России совершить качественный рывок в ракетно-космической отрасли. Печать денег же может стать выходом, так как большая часть денег Банка России арестована за рубежом.
Если Роскосмос получит из этой суммы хотя бы один триллион рублей на определённый период, это для нас резкое форсирование всех ключевых программ. И создание перспективной новой пилотируемой системы, создание проекта «Зевс» — это реально продвинутая работа, нам сейчас не хватает средств на неё.
Напомним, что ранее, в апреле, исполнительный директор Роскосмоса по перспективным программам и науке Александр Блошенко заявил, что для полётов и на Луну, и на Юпитер планируется использован один и тот же «Зевс». Правда, у них будут отличаться модули полезной нагрузки.