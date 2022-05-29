Глава Роскосмоса предложил напечатать деньги на создание космического ядерного буксира «Зевс»

Если Роскосмос получит из этой суммы хотя бы один триллион рублей на определённый период, это для нас резкое форсирование всех ключевых программ. И создание перспективной новой пилотируемой системы, создание проекта «Зевс» — это реально продвинутая работа, нам сейчас не хватает средств на неё.