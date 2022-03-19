Глава «Роскосмоса» предупредил о возможном отключении России от GPS

Об этом Рогозин заявил во время посещения Ракетно-космического центра «Прогресс». Он также сказал, что эта ситуация не должна вызывать опасений, потому что в России работает собственная система — ГЛОНАСС, которая в случае отключения от GPS продолжит работать. Рогозин подчеркнул, что к ГЛОНАСС подключён каждый смартфон.

«Знаете ли вы, что сегодня в рамках санкций Соединённые Штаты рассматривают возможность отключения Российской Федерации от GPS. Знаете об этом? Не знаете. А я могу вам сказать, что рассматривается такой вопрос», — сказал глава «Роскосмоса».