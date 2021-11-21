Глава Роскосмоса признался в разработке Россией противоспутникового оружия

Так, например, глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал, что Россия достаточно давно начала разработку собственного противоспутникового оружия. По словам чиновника, в целом это не является каким-то секретом — просто сейчас «пришло время, когда Министерство обороны провело испытания».

Вместе с тем Рогозин отметил, что на сегодняшний день противоспутниковое оружие является чем-то очевидным, чем Россия обязательно должна обладать. Это нужно в том числе для того, чтобы страна могла защитить себя в случае необходимости.

Напомним, что ранее, 16 ноября, США обвинили Россию в создании угрозы безопасности космических исследований. Причиной тому было названо испытание противоспутниковой ракеты.