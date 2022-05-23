Глава Роскосмоса раскрыл число новейших ракет Сармат, которые Россия поставит на боевое дежурство

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Глава Роскосмоса раскрыл число новейших ракет Сармат, которые Россия поставит на боевое дежурствоВнезапно, их будет довольно-таки много
На сегодняшний день межконтинентальная баллистическая ракета Сармат является одной из главных разработок России — с этим вряд ли кто-то станет спорить. А сколько именно единиц боевой техники данной модели будет поставлено отечественной армии?
Об этом вызвался рассказать глава госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин. По словам чиновника, Россия поставит на боевое дежурство около 50 новых межконтинентальных баллистических ракет нового образца.
Вместе с данной информацией, Рогозин также опубликовал в своём Telegram-канале кадры с воронкой от попадания одного из учебных блоков Сармата на ракетном полигоне Кура на Камчатке. Также он добавил, что если бы у ракеты был ядерный заряд, то такая воронка была бы «очень большая и очень глубокая и радиоактивная».