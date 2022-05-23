Глава Роскосмоса раскрыл число новейших ракет Сармат, которые Россия поставит на боевое дежурство

Об этом вызвался рассказать глава госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин. По словам чиновника, Россия поставит на боевое дежурство около 50 новых межконтинентальных баллистических ракет нового образца.

Вместе с данной информацией, Рогозин также опубликовал в своём Telegram-канале кадры с воронкой от попадания одного из учебных блоков Сармата на ракетном полигоне Кура на Камчатке. Также он добавил, что если бы у ракеты был ядерный заряд, то такая воронка была бы «очень большая и очень глубокая и радиоактивная».