Глава Роскосмоса раскрыл Путину сроки эксплуатации ракеты Союз-2

Наука и технологии
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Глава Роскосмоса раскрыл Путину сроки эксплуатации ракеты Союз-2Затем, наконец-то, начнётся эксплуатация многоразовых ракет
В сети появилась информация о том, как прошла встреча между главой Роскосмоса Дмитрием Рогозиным и президентом России Владимиром Путиным.
Оказалось, что в рамках беседы с главой страны, Рогозин рассказал о сроках эксплуатации российской модернизированной ракеты Союз-2. Как пишет РИА Новости, речь идёт как минимум о 10 ближайших годах.
После того, как аппарат потеряет актуальность, её планируется заменить новой многоразовой ракетой следующего поколения.
Я думаю, реально "Союз-2" уже в последней модернизированной версии с российской системой управления ещё лет 9-10 полетает. На смену ему придёт возвращаемый многоразовый носитель.
Дмитрия Рогозин
Глава Роскосмоса
Из этого следует, что российский ответ Falcon 9 от SpaceX стоит ждать приблизительно в 2030-2031 годах.
Напомним, что Владимир Путин накануне прибыл в Амурскую область. Перед этим он принял участие в Восточном экономическом форуме в Приморском крае.