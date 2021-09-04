Глава Роскосмоса раскрыл Путину сроки эксплуатации ракеты Союз-2

Оказалось, что в рамках беседы с главой страны, Рогозин рассказал о сроках эксплуатации российской модернизированной ракеты Союз-2. Как пишет РИА Новости, речь идёт как минимум о 10 ближайших годах.

После того, как аппарат потеряет актуальность, её планируется заменить новой многоразовой ракетой следующего поколения.