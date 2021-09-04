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Глава Роскосмоса раскрыл Путину сроки эксплуатации ракеты Союз-2

Затем, наконец-то, начнётся эксплуатация многоразовых ракет
В сети появилась информация о том, как прошла встреча между главой Роскосмоса Дмитрием Рогозиным и президентом России Владимиром Путиным.
Глава Роскосмоса раскрыл Путину сроки эксплуатации ракеты Союз-2

Оказалось, что в рамках беседы с главой страны, Рогозин рассказал о сроках эксплуатации российской модернизированной ракеты Союз-2. Как пишет РИА Новости, речь идёт как минимум о 10 ближайших годах.

После того, как аппарат потеряет актуальность, её планируется заменить новой многоразовой ракетой следующего поколения.

Я думаю, реально "Союз-2" уже в последней модернизированной версии с российской системой управления ещё лет 9-10 полетает. На смену ему придёт возвращаемый многоразовый носитель.

Дмитрия Рогозин
Глава Роскосмоса

Из этого следует, что российский ответ Falcon 9 от SpaceX стоит ждать приблизительно в 2030-2031 годах.

Напомним, что Владимир Путин накануне прибыл в Амурскую область. Перед этим он принял участие в Восточном экономическом форуме в Приморском крае.