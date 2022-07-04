Глава Роскосмоса раскрыл сроки запуска тяжёлой ракеты Ангара-А5

По словам главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина, госкорпорация рассчитывает запустить лёгкую ракету уже в 2022 году. Что же до тяжёлой Ангары-А5, то пуск может пройти либо в конце 2022 года, либо в начале 2023-го.

Руководитель космической компании отметил, что более массивная модель ракеты уже изготовлена и находится на космодроме Плесецк. Отправка лёгкой ракеты на космодром запланирована уже на ближайшее время.

Напомним, что ещё в апреле 2022 года Ангара-1.2 со спутником в интересах Минобороны России стартовала с космодрома Плесецк в Архангельской области.