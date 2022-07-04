Глава Роскосмоса раскрыл сроки запуска тяжёлой ракеты Ангара-А5

Сегодня в 06:02
1 мин.
Глава Роскосмоса раскрыл сроки запуска тяжёлой ракеты Ангара-А5Оказывается, ждать осталось совсем недолго
Разговоры о запуске различных моделей отечественной линейки космических ракет Ангара то и дело ходят по Сети. На этот раз речь зашла об Ангаре-А1.2 и Ангаре-А5.
По словам главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина, госкорпорация рассчитывает запустить лёгкую ракету уже в 2022 году. Что же до тяжёлой Ангары-А5, то пуск может пройти либо в конце 2022 года, либо в начале 2023-го.
Руководитель космической компании отметил, что более массивная модель ракеты уже изготовлена и находится на космодроме Плесецк. Отправка лёгкой ракеты на космодром запланирована уже на ближайшее время.
Напомним, что ещё в апреле 2022 года Ангара-1.2 со спутником в интересах Минобороны России стартовала с космодрома Плесецк в Архангельской области.