Глава «Роскосмоса» рассказал, что МКС слишком устарела для работы

Международная космическая станция (МКС), скоро закончит свою службу, сказал глава «Роскосмоса» Юрий Борисов. Он подчеркнул, что МКС уже превысила предполагаемый срок службы, и 80% российского оборудования на станции также устарело.

Роскосмос утвердил проект создания Российской орбитальной станции (РОС), которая заменит МКС. Этот проект также получил финансирование.

Согласно NASA, МКС начнёт постепенно опускаться и войдёт в атмосферу в январе 2031 года, после чего обломки упадут в необитаемой зоне южной части Тихого океана. Бывший глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин ранее предупредил, что станция развалится до 2023 года. Напомним, что МКС начала свою деятельность в 1998 году и является одним из самых дорогих проектов в истории космонавтики.