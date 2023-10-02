Глава Роскосмоса рассказал, как Россия будет отслеживать опасные объекты в космосе

Система «Млечный путь», созданная для контроля космоса и обнаружения угроз в нем, способна проводить более 15 миллионов измерений околоземной орбиты каждый день, в основном для поиска космического мусора. Это было объявлено главой Роскосмоса, Юрием Борисовым, на Международном астронавтическом конгрессе в Баку.

Согласно Борисову, система обеспечивает высокую точность при определении наличия искусственных или естественных объектов в космосе, что помогает предотвратить возможные столкновения. Важно отметить, что данная система будет разрабатываться с использованием международного сотрудничества.

Борисов также подчеркнул, что страны, присоединяющиеся к этому проекту, получат необходимую информацию для обеспечения безопасности своих космических программ. «Млечный путь» включает в себя 65 телескопов и космический компонент и является обновлённой версией российской автоматизированной системы предупреждения о опасных ситуациях в космосе.