Глава «Роскосмоса» рассказал, когда запустят улучшенную «Ангару-А5М»

Руководитель Роскосмоса Юрий Борисов объявил о планируемом запуске модернизированной ракеты «Ангара-А5М» в 2027 году. Эта ракета доставит на орбиту новый транспортный корабль следующего поколения в автономном режиме. По словам Борисова, «Ангара-А5М» будет улучшена новым маршевым двигателем и обновлёнными системами управления и навигации.

Новый маршевый двигатель РД-191М будет на 10% мощнее предыдущей версии, используемой в обычной «Ангаре-А5». Успешные огневые испытания подтвердили все характеристики этого двигателя. Кроме того, ракета получит обновлённую систему управления, навигационную аппаратуру и бортовую систему видеоконтроля, что позволит увеличить массу выводимой полезной нагрузки до 27 тонн.

Первый запуск ПТК НП с экипажем запланирован на 2028 год после успешного запуска «Ангары-А5» с космодрома Восточный в апреле 2027 года.