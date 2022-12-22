Глава Роскосмоса рассказал о планах на сверхтяжёлую ракету для освоения дальнего космоса

Если мы говорим о лунной программе и о полётах в дальний космос, тяжёлый носитель абсолютно точно нужен, но сегодня говорить о создании тяжёлой ракеты как о первом приоритете мы не можем. Это не значит, что нужно сворачивать работы и вернуться к ним в 2035-м или в 2040 году. Нельзя останавливать процесс освоения технологий, бросать заделы, эти работы будут продолжаться, но сейчас на первой очереди космическая группировка.