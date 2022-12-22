Глава Роскосмоса рассказал о планах на сверхтяжёлую ракету для освоения дальнего космоса

Глава Роскосмоса рассказал о планах на сверхтяжёлую ракету для освоения дальнего космосаГоскорпорация не забыла о проекте
Вчера, 21 декабря, в Ведомостях вышло большое интервью с главой Роскосмоса Юрием Борисовым. В нём, помимо всего прочего, он также затронул тему перспективной российской сверхтяжёлой ракеты.
Фото: Naked Science
По словам руководителя госкорпорации, планы по её созданию всё ещё есть. Просто они на сегодняшний день не носят первоочередный характер.
Если мы говорим о лунной программе и о полётах в дальний космос, тяжёлый носитель абсолютно точно нужен, но сегодня говорить о создании тяжёлой ракеты как о первом приоритете мы не можем. Это не значит, что нужно сворачивать работы и вернуться к ним в 2035-м или в 2040 году. Нельзя останавливать процесс освоения технологий, бросать заделы, эти работы будут продолжаться, но сейчас на первой очереди космическая группировка.
Борисов отметил, что сегодня Россия не может поступать как Советский Союз — тратить огромные средства на пилотируемые программы в ущерб прикладным вещам. В то же время он заявил, что наука и дальний космос всё ещё являются важной частью российской космической программы.