Глава Роскосмоса рассказал, во сколько России обойдётся космическая станция

Создание Российской орбитальной станции (ОС), до 2032 года обойдётся примерно в 609 миллиардов рублей, и на начальном этапе, в течение первых трёх лет, с 2024 по 2026 годы, потребуется около 150 миллиардов рублей. Об этом объявил глава Роскосмоса, Юрий Борисов.

Борисов подчеркнул, что хотя эти затраты огромны, менее половины суммы будет направлено на создание самой орбитальной станции. Остальные средства будут направлены на развитие наземной космической инфраструктуры, улучшение космодрома Восточный и модернизацию ракет-носителей. Создание ОС — это сложный и многозадачный проект, требующий серьёзных финансовых вложений в разные аспекты космической деятельности.