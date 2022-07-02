Глава «Роскосмоса» сравнил американские ракетные системы с российским «Сарматом»

Рогозин рассказал, что России необходимо иметь стратегические ядерные силы, которые являются «великим уравнителем», так как нельзя сравнивать силы НАТО и наши — у них вооружений «на несколько порядков больше».

Что касается ракет, глава «Роскосмоса» отметил, что «Сармат» лучше, американские вооружения отстают.

«Но, если говорить о технических характеристиках того, что находится у них на вооружении, конечно, эти характеристики ниже, чем то, что есть у нас. И, тем более, отстают значительно от заявленных и уже подтверждённых первым лётно-конструкторским испытанием характеристик нашего тяжёлого межконтинентального баллистического комплекса "Сармат»», — подчеркнул Рогозин.