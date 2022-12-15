Глава Роспотребнадзора назвала уровень заболеваемости коронавирусом в России невысоким

Тем не менее заболеваемость коронавирусом вызывает «определённую настороженность». Попова отметила, что Россия в ноябре и сейчас находится на 106 месте в мире по заболеваемости. В стране достаточно высокая выявляемость — тестирование проводится на уровне 250-300 тысяч исследований в сутки. Этого достаточно для чёткого выявления всех заболевших.

Также глава Роспотребнадзора рассказала, что коронавирус «никуда не ушёл, и очевидно, никуда не уйдёт».

«В ноябре-декабре мы находились и сейчас находимся на 106 месте в мире по заболеваемости. И вместе с тем заболеваемость невысокая, она в пять раз меньше, чем годом раньше, чем в ноябре прошлого года, но всё равно вызывает у нас определённую настороженность», — подчеркнула Попова на совещании с президентом.