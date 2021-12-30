Глава Роспотребнадзора рассказала об эффективности вакцины «Спутник V» для сдерживания омикрон-штамма

По её словам, поствакцинальный иммунитет после вакцинации «Спутником V» достаточен для сдерживания омикрон-штамма. Попова отметила важность этого момента — большинство россиян привиты именно этим препаратом. Также она подчеркнула, что нужно научиться предотвращать попадание любого нового штамма COVID-19 в Россию.

«Уже есть результаты исследования двух наших научно-исследовательских организаций независимо друг от друга, что поствакцинальный иммунитет после "Спутника V" абсолютно чётко достаточен для того, чтобы сдерживать распространение и нового штамма "Омикрон"», — подчеркнула Попова.