В России
Опубликовано 03 июля 2025, 09:45
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Глава российского банка счёл возможным внедрение цифрового рубля раньше осени 2026 г.

Технически это уже возможно
Председатель Россельхозбанка (РСХБ) Борис Листов в кулуарах Финансового конгресса Банка России заявил, что цифровой рубль может быть внедрён в оборот раньше осени 2026 года.
Глава российского банка счёл возможным внедрение цифрового рубля раньше осени 2026 г.

© Банк России

Листов отметил «аспекты технологического и правового характера по внедрению цифрового рубля» в качестве платёжного средства. По его словам, российская банковская система находится в высокой стадии технической готовности к внедрению цифрового рубля. Как отмечает ТАСС, ранее Банк России перенёс даты массового внедрения цифрового рубля с 1 июля текущего года на 1 сентября 2026 года.

«Отсрочка, которую запросил ЦБ по внедрению цифрового рубля на осень следующего года, я считаю, что достаточно консервативна. Да, действительно есть аспекты, технологического и правого характера по внедрению цифрового рубля как нового платёжного средства. Я думаю, что увидим внедрение в оборот цифрового рубля несколько раньше даже чем осенью следующего года», — подчеркнул Борис Листов.

Источник:ТАСС
Автор:Андрей Кадуков
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