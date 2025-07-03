Глава российского банка счёл возможным внедрение цифрового рубля раньше осени 2026 г.

Листов отметил «аспекты технологического и правового характера по внедрению цифрового рубля» в качестве платёжного средства. По его словам, российская банковская система находится в высокой стадии технической готовности к внедрению цифрового рубля. Как отмечает ТАСС, ранее Банк России перенёс даты массового внедрения цифрового рубля с 1 июля текущего года на 1 сентября 2026 года.

«Отсрочка, которую запросил ЦБ по внедрению цифрового рубля на осень следующего года, я считаю, что достаточно консервативна. Да, действительно есть аспекты, технологического и правого характера по внедрению цифрового рубля как нового платёжного средства. Я думаю, что увидим внедрение в оборот цифрового рубля несколько раньше даже чем осенью следующего года», — подчеркнул Борис Листов.