Глава РЖД рассказал, заменят ли проводников в поездах роботами

Руководитель РЖД, Олег Белозеров, поделился своим мнением о роли человека в железнодорожной индустрии, указав, что даже с развитием беспилотных технологий, машинисты и проводники всегда будут необходимы. Он подчеркнул важность обучения и адаптации работников к новым технологиям, отметив изменения в железнодорожной сфере за последние десятилетия.

Олег Белозеров подчеркнул, что развитие технологий и автоматизация могут улучшить автоматические процессы на железной дороге. Однако он подчеркнул, что человеческий элемент остаётся невероятно важным в предоставлении услуги для пассажиров. Белозеров подчеркнул, что машинисты и проводники играют роль в создании комфортного и гостеприимного опыта для пассажиров, который невозможно воссоздать с помощью роботов.

Глава РЖД заключил, что, даже если робот предложит чашку чая, это не заменит уникального человеческого обслуживания с настоящей душой и вниманием к пассажирам. Взаимоотношения между людьми останутся непередаваемой и ценной частью железнодорожной отрасли, которую нельзя заменить машинами.