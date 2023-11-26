Глава Сбера рассказал, какие есть пути развития ИИ

Глава «Сбера» Герман Греф высказал два возможных сценария развития искусственного интеллекта (ИИ). По первому варианту, ИИ даст возможность работать меньше, но зарабатывать больше. Второй сценарий предполагает увеличение числа рабочих мест и дефицит трудовых ресурсов в результате развития ИИ. Греф подчеркнул, что никто не может точно предсказать, каким образом ИИ повлияет на общество.

Герман Греф также высказался относительно увольнения гендиректора OpenAI, Сэма Альтмана. Он отметил, что конфликты вокруг разработки и внедрения ИИ неизбежны, так как разные стороны имеют разные приоритеты. Он предположил, что, возможно, разработчики OpenAI обнаружили новые функции ИИ, что подчеркнуло важность вопросов безопасности. Однако Греф отметил, что не имеет достоверной информации о конфликте в OpenAI.

Глава «Сбера» отметил, что OpenAI впереди в исследованиях ИИ, и предположил, что конфликт может быть связан с новыми функциями, вызвавшими обеспокоенность по вопросам безопасности. Он подчеркнул, что не готов комментировать конфликт OpenAI из-за отсутствия достоверных источников.