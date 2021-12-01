Глава "Сбера" рассказал о будущем пластиковых карт

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Глава "Сбера" рассказал о будущем пластиковых картИ немного об экологии
Председатель правления Сбербанка Герман Греф на конференции, посвященной созданию Национального ESG-альянса лидирующих компаний российского рынка рассказал, что отказ от пластиковых банковских карт происходит естественным путем и что будет с ними в будущем.
Цифровые карты уже стали популярным инструментом. Также набирают популярность NFC и прочие бесконтактные способы оплаты. Скорее всего, благодаря таким платежам в ближайшие годы эмиссия снизится до минимальной
Герман Греф
Председатель правления Сбербанка
Он также указал, что сейчас начинается производство «зеленого» пластика. Таким образом, даже если карты будут по-прежнему выпускаться, то с применением экологичных технологий.
Целью ESG-альянса станет помощь для перехода к устойчивой модели развития экономики, которая позволит сохранить природу, поддержать благополучие общества и долгосрочное процветание бизнеса.
Источник: Лента.ру