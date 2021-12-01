Глава "Сбера" рассказал о будущем пластиковых карт

Он также указал, что сейчас начинается производство «зеленого» пластика. Таким образом, даже если карты будут по-прежнему выпускаться, то с применением экологичных технологий.



Целью ESG-альянса станет помощь для перехода к устойчивой модели развития экономики, которая позволит сохранить природу, поддержать благополучие общества и долгосрочное процветание бизнеса.