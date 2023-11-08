Глава Сбера рассказал, сколько рублей должен стоить один доллар

Глава Сбера рассказал, сколько рублей должен стоить один долларОстаётся надеяться на то, что он прав
Глава Сбербанка Герман Греф озвучил своё видение «фундаментального» курса доллара США, оценив его в диапазоне 85 — 90 рублей.
Это заявление прозвучало на фоне обсуждения экономических перспектив и стабильности национальной валюты России.
Греф подчеркнул, что текущие тенденции указывают на стабилизацию рубля, и предположил, что к концу 2023 года сохранение курса валюты на уровне, близком к текущему, более вероятно, чем его снижение.
Эксперт не ожидает значительных колебаний рубля относительно доллара в обозримом будущем. Эти комментарии прозвучали на пресс-конференции, следующей за заседанием наблюдательного совета Сбербанка, и были отмечены как важный индикатор для рынка в целом.
Они отражают уверенность в стабильности российской экономики и предоставляют ориентир для бизнеса и инвесторов в планировании их деятельности на ближайшее время.