Глава Сбера рассказал, сколько рублей должен стоить один доллар

Это заявление прозвучало на фоне обсуждения экономических перспектив и стабильности национальной валюты России.

Греф подчеркнул, что текущие тенденции указывают на стабилизацию рубля, и предположил, что к концу 2023 года сохранение курса валюты на уровне, близком к текущему, более вероятно, чем его снижение.

Эксперт не ожидает значительных колебаний рубля относительно доллара в обозримом будущем. Эти комментарии прозвучали на пресс-конференции, следующей за заседанием наблюдательного совета Сбербанка, и были отмечены как важный индикатор для рынка в целом.

Они отражают уверенность в стабильности российской экономики и предоставляют ориентир для бизнеса и инвесторов в планировании их деятельности на ближайшее время.