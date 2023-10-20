Глава Сбербанка рассказал, когда появится настоящий искусственный интеллект

Сегодня искусственный интеллект (ИИ) становится технологией, которая кардинально меняет мир, утверждает Герман Греф, председатель Сбербанка. Он говорит, что на очереди появление общего искусственного интеллекта (AGI), способного выполнять практически любые задачи, сравнимые с человеческими, и это может произойти уже к 2030–2040 годам. Греф считает, что этот уровень развития ИИ будет настолько значителен, что превзойдёт ожидания экспертов.

Глава Сбербанка презентовал ожидаемые результаты внедрения ИИ в течение 10 лет. По прогнозам, использование больших языковых моделей и генеративного ИИ приведёт к приросту мирового ВВП на 7 трлн долларов. Прогнозируется также увеличение среднегодового прироста ВВП благодаря развитию ИИ с 4% до 13% к 2030 году.

Искусственный интеллект уже сейчас преобразует наш мир и продолжит это делать в будущем, подчёркивает Герман Греф.