23:19, 24 ноября 2023
1 мин.
Глава Северной Кореи заявил о победе страны после запуска «космического стража»Северная Корея запустила разведывательный спутник
Глава КНДР Ким Чен Ын сообщил о победе страны в связи с запуском разведывательного спутника «Маллиген-1». Глава Северной Кореи назвал летательный аппарат «космическим стражем» страны и мощным прицелом.
© Cheongwadae / Blue House / Wikimedia Commons
По словам Ына, запуск этого спутника — реализация права КНДР на самооборону, и поэтому военные не должны уступать другим странам «ни йоты» права на самооборону.
«Это поразительное событие, позволившее обладать разведывательным спутником — космическим стражем, мощным прицелом», — заявил Ким Чен Ын, поблагодарив инженеров.