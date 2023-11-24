Глава Северной Кореи заявил о победе страны после запуска «космического стража»

По словам Ына, запуск этого спутника — реализация права КНДР на самооборону, и поэтому военные не должны уступать другим странам «ни йоты» права на самооборону.

«Это поразительное событие, позволившее обладать разведывательным спутником — космическим стражем, мощным прицелом», — заявил Ким Чен Ын, поблагодарив инженеров.