Глава смартфонного подразделения Xiaomi покинул свой пост

Судя по имеющимся данным, Лин Бин останется в компании, но теперь будет занимать должность заместителя председателя комитета по стратегии Xiaomi. При этом важно понимать, что помимо того, что Бин занимал руководящую должность в компании, он также является ее сооснователем наравне с Лэй Цзюнем.

Вероятнее всего, перестановки никак не повлияют на планы Xiaomi по выпуску смартфонов в ближайшее время. Напомним, что согласно последним слухам, компания готовит к выпуску новый флагман - Xiaomi Mi 10 Pro Plus. Устройство будет работать на базе Snapdragon 865, а его отличительными особенностями должны стать самые быстрые проводная и беспроводная зарядки в 2020 года, а также продвинутые игровые возможности.