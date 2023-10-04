Глава Softbank предсказал превосходство ИИ над человеком через 10 лет

Глава Softbank предсказал превосходство ИИ над человеком через 10 летСон уверен, что развитие ИИ будет колоссальным
Генеральный директор SoftBank Масаеси Сон на корпоративной конференции SoftBank World заявил, что через 10 лет появится такая модель искусственного интеллекта, которая превзойдёт человека.
По мнению Сона, уже через 10 лет появится общий искусственный интеллект (ОИИ), который превзойдёт общую сумму человеческого интеллекта и знаний практически по всем направлениям. Сон обратил внимание, что уже сейчас генеративный ИИ развивается тк быстро, что в некоторых областях уже превосходит человеческий интеллект.
Он считает, что через 20 лет появится и «искусственный сверхинтеллект», который будет превосходить человека в 10 тысяч раз.
«Будет ошибкой сказать, что ИИ не может быть умнее людей, поскольку он создан людьми, — полагает Сон. — В настоящее время ИИ самообучается и делает самостоятельные выводы, точно так же, как люди», — заявил Сон.