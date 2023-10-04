Глава Softbank предсказал превосходство ИИ над человеком через 10 лет

По мнению Сона, уже через 10 лет появится общий искусственный интеллект (ОИИ), который превзойдёт общую сумму человеческого интеллекта и знаний практически по всем направлениям. Сон обратил внимание, что уже сейчас генеративный ИИ развивается тк быстро, что в некоторых областях уже превосходит человеческий интеллект.

Он считает, что через 20 лет появится и «искусственный сверхинтеллект», который будет превосходить человека в 10 тысяч раз.

«Будет ошибкой сказать, что ИИ не может быть умнее людей, поскольку он создан людьми, — полагает Сон. — В настоящее время ИИ самообучается и делает самостоятельные выводы, точно так же, как люди», — заявил Сон.