Глава SoftBank заявил о «захвате мира» с помощью искусственного интеллекта

Сон заявил, что сделал много ошибок при инвестировании в развитие ИИ, но есть и «несколько бутонов, которые расцветут очень скоро». «В конце концов, мы будем править миром», — заявил миллиардер.

Он также подчеркнул, что теперь компания будет действовать ещё более агрессивно на рынке. SoftBank готовится к размещению акций производителя чипов Arm, который входит в японский холдинг. Сон уверен, что интерес к производителям мобильных чипов резко начал расти за счёт развития генеративного ИИ.