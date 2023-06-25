Глава SoftBank заявил о «захвате мира» с помощью искусственного интеллекта

01:28, 25 июня 2023
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Глава SoftBank заявил о «захвате мира» с помощью искусственного интеллектаКомпания начнёт вести себя ещё более агрессивно на рынке
Глава технологической и финансовой организации SoftBank Масаёси Сон признался в своей любви к ChatGPT и заявил, что компания планирует «править миром» благодаря искусственному интеллекту.
Фото: MIKI Yoshihito
Сон заявил, что сделал много ошибок при инвестировании в развитие ИИ, но есть и «несколько бутонов, которые расцветут очень скоро». «В конце концов, мы будем править миром», — заявил миллиардер.
Он также подчеркнул, что теперь компания будет действовать ещё более агрессивно на рынке. SoftBank готовится к размещению акций производителя чипов Arm, который входит в японский холдинг. Сон уверен, что интерес к производителям мобильных чипов резко начал расти за счёт развития генеративного ИИ.