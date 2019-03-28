Глава Sony уходит в отставку

Председатель правления и бывший исполнительный директор Sony Кадзуо «Каз» Хираи (Kaz Hirai) объявил об уходе из компании. Он проработал в компании 35 лет.

В последние пять лет он руководил Sony, переживающей не самые лёгкие времена. «Каз» был назначен на должность исполнительного директора и президента Sony в 2012 году, вскоре после того, как компания получила 6,4 миллиарда долларов убытков в 2011 году. После урезания расходов и переориентацию бизнеса на игры, камеры и оборудование для телевещания, он вернул прибыльность компании. В 2017 году компания заработала 6,7 миллиарда долларов.

В 2018 году Кадзуо Хираи ушёл с поста исполнительного директора, передав его финансовому директору Кеничиро Йошида (Kenichiro Yoshida). На посту председателя правления Кадзуо Хираи останется до 18 июля 2019 года. Затем он продолжит участвовать в жизни компании в качестве советника.