Глава СПЧ предложил создать список «плохих» игр

Возглавляющий Совет по правам человека при президенте России Валерий Фадеев высказал идею о составлении списка запрещённых видеоигр, в которых пропагандируются негативные идеи. Он выразил это мнение в рамках обсуждения на форуме «Армия-2023».

Фадеев предложил ввести штрафы за создание и распространение игр, в которых показаны сцены насилия и жестокости. Он утверждает, что если игры содержат негативные сообщения, то их следует запретить. Он также отметил, что аналогичные списки запрещённых книг уже существуют, но это не означает, что нужно уничтожать книги.

Глава СПЧ подчеркнул важность нахождения и поддержки разработчиков, которые создают «правильные игры» — те, которые способствуют позитивному влиянию и хорошим ценностям.