Глава Telegram обвинил WhatsApp в уязвимости

”Уязвимость WhatsApp существует на устройствах не только с операционной системой iOS, но и на Android и даже на Windows. То есть на всех мобильных устройствах, где установлен WhatsApp. Этой уязвимости нет в других мессенджерах, установленных на iOS”, - сообщил Дуров на своем официальном Telegram-канале.

Кроме того, Дуров также заявил, что именно благодаря уязвимости в шифровании WhatsApp был совершен взлом аккаунта главы корпорации Amazon Джеффа Безоса, благодаря чему у хакеров появился доступ к его переписке с его любовницей Лорен Санчес.”На прошлой неделе стало ясно, что эта уязвимость была использована для извлечения частной переписки и фотографий Джеффа Безоса, самого богатого человек на земле, который, к сожалению, рассчитывал на WhatsApp”, - заключил глава Telegram, добавив, что если бы Безос использовал его мессенджер- такой ситуации бы не произошло.