Наука и технологии
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Глава Tesla Илон Маск потерял статус самого богатого человека планеты
И всё из-за небольшого упадка автомобильной компании
Несколько недель назад основатель SpaceX и глава Tesla Илон Маск стал самым богатым человеком планеты. Но первенство миллиардера длилось не долго. Уже в минувший вторник его обошёл основатель Amazon Джефф Безос, вернувший себе первую позицию.
Для того, чтобы подобное произошло, компании Маска было достаточно потерять 2,4% стоимости акций, пишет CNBC. При этом сам миллиардер обеднел из-за этого на 3,9 млрд долларов.
Напомним, что до того, как Илон Маск стал первым в списке богатейших людей планеты, лидирующую позицию в рейтинге также занимал основатель Amazon. Он, к слову, совсем недавно объявил об уходе с поста главы компании в течение 2021 года. На его место придёт Эндрю Ясси, нынешний генеральный директор Amazon Web Services (AWS).