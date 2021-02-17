Глава Tesla Илон Маск потерял статус самого богатого человека планеты

Для того, чтобы подобное произошло, компании Маска было достаточно потерять 2,4% стоимости акций, пишет CNBC. При этом сам миллиардер обеднел из-за этого на 3,9 млрд долларов.

Напомним, что до того, как Илон Маск стал первым в списке богатейших людей планеты, лидирующую позицию в рейтинге также занимал основатель Amazon. Он, к слову, совсем недавно объявил об уходе с поста главы компании в течение 2021 года. На его место придёт Эндрю Ясси, нынешний генеральный директор Amazon Web Services (AWS).