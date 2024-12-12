Глава TSMC заявил, что Intel должна была заниматься ИИ вместо производства чипов

По словам Чанга, Team Blue — «команде синих», как ещё называют Intel, — следовало работать только в сфере ИИ-технологий. Такое заявление глава TSMC сделал на фоне серьёзных изменений в положении Intel: американский вендор испытывает значительные финансовые трудности, а генеральный директор компании Пэт Гелсингер неожиданно ушёл в отставку.

Чанг недоумевает, почему на фоне отставания как от его компании, так и от AMD, Intel не изменила стратегию, что и привело, по мнению Чанга, к плачевным последствиям.

«Я не знаю, почему Пэт ушёл в отставку. Я не знаю, была ли его стратегия плохой или он плохо её реализовал... По сравнению с AI, он, кажется, больше сосредоточился на том, чтобы стать литейщиком. Конечно, сейчас кажется, что Гелсингеру следовало сосредоточиться на AI. Сейчас у них нет ни новой стратегии, ни нового генерального директора. Найти и то, и другое очень сложно», — отметил Моррис Чанг.

Как отмечает Reuters со ссылкой на аналитиков, конкуренты Intel, в частности AMD и Nvidia, сумели завоевать рынки ИИ, причём оба вендора имеют обширный портфель ИИ-технологий, в то время как их конкуренту так и не удалось добиться больших доходов по сравнению с ними, что свидетельствует о вялой динамике ИИ-бизнеса Intel на протяжении последних нескольких кварталов.