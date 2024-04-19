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Наука и технологии
Опубликовано 19 апреля 2024, 14:15
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Глава TSMC заявил, что рынок технологий восстанавливается медленно, несмотря на ИИ

Но для себя у компании самые оптимистичные прогнозы
Генеральный директор TSMC Си Си Вэй заявил о более слабом восстановлении рынка смартфонов и ПК, чем ожидалось, поэтому прогнозы о возобновлении быстрого роста полупроводниковой промышленности не оправдались.
Глава TSMC заявил, что рынок технологий восстанавливается медленно, несмотря на ИИ

© TSMC

По словам Вэя, спрос на «зрелые узлы», или менее продвинутые чипы, «остаётся вялым», а восстановление мировой технологической индустрии «происходит недостаточно быстро». Ситуацию не улучшают даже повышенный спрос на ИИ-технологии и связанную с этим востребованность серверных чипов. При этом TSMC ожидает роста доходов от квартала к кварталу в 2024 году, но компания по-прежнему осторожна в отношении настроений в мире потребительской электроники, на которые влияют макроэкономика и геополитическая неопределённость.

Кроме того, в пресс-релизе TSMC сказано, что чипмейкер понизил общий прогноз роста мировой индустрии логических полупроводников в 2024 году до 10% по сравнению с «более чем 10%» три месяца назад. Вендором снижены ожидания и для мировой контрактной индустрии производства микросхем до 14-19% по сравнению с 20%.

Зато TSMC сохранила прогноз собственного роста на уровне 21-26% на весь 2024 год. В том числе за счёт серверных решений как альтернативы разработкам для смартфонов и ПК.

«Смартфоны постепенно восстанавливаются, но это не очень быстрое восстановление. ПК [индустрия] достигла дна, и восстановление идёт медленнее. Однако спрос на центры обработки данных, связанные с искусственным интеллектом, очень и очень высок, а спрос на традиционные серверы тоже растёт», — отметил в своём выступлении гендиректор TSMC.

Источник:Nikkei Asia
Автор:Андрей Кадуков
Теги:
#чипы
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#процессоры
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#TSMC
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#технологии
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#аналитика