Глава ВОЗ сообщил об ухудшении ситуации с коронавирусом

Так, директор всемирной организации подтвердил тот факт, что эпидемия COVID-19 в Европе пошла на убыль. Но при этом он также отметил, что несмотря на это, в глобальном масштабе наблюдается явное ухудшение показателей распространения коронавируса. В связи с этим господин Гебрейесус попросил абсолютно все страны “не снимать ногу с педали газа” в вопросах борьбы с новой коронавирусной инфекцией.

Напомним, что на сегодняшний день самой пострадавшей от COVID-19 страной является США — в ней зарегистрировано 1,942 млн зараженных. На втором месте оказалась Бразилия с 691,7 тыс зараженных человек). Закрывает тройку “лидеров” в этом вопросе Россия.