Опубликовано 31 октября 2025, 11:15
Глава Waymo заявила, что даже при авариях беспилотники будут безопаснее людей на дороге

И ведь даже не стесняются
Глава Waymo Текедра Мавакана заявила, что даже если беспилотный автомобиль попадёт в аварию, самоуправляемый транспорт всё равно останется безопаснее человека за рулём. Об этом она рассказала на конференции TechCrunch Disrupt в Сан-Франциско.
По словам Маваканы, общество должно понимать: полностью исключить ДТП невозможно, но автономные технологии способны существенно сократить число смертей на дорогах.

«Мы не говорим “если”, мы говорим “когда”, — подчеркнула она. — И заранее готовимся к этим случаям».

Руководительница Waymo добавила, что компании обязаны быть предельно прозрачными, публиковать статистику аварий и открыто говорить о проблемах.

Она отметила, что Waymo регулярно пересматривает и тестирует системы безопасности, особенно после сложных инцидентов, например при взаимодействии с экстренными службами.

Мавакана также уколола конкурентов, заявив, что Tesla и другие игроки не соответствуют уровню прозрачности, необходимому для реального повышения безопасности на дорогах.

