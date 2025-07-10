Глава X.com объявила об уходе — соцсеть пока что останется без руководителя

Её уход пока не сопровождается новостями о преемнике, а потому соцсеть, временно, остаётся без руководства. Произошедшее совпало с обновлением ИИ чат-бота Grok, принадлежащего xAI — также компании Маска.

Новый режим нейросети спровоцировал волну антисемитских высказываний и похвалу в адрес Гитлера, вызвав очередной скандал.

Яккарино пришла в компанию в мае 2023 года из NBC Universal, где возглавляла рекламное направление. Маск тогда заявил, что она сосредоточится на бизнес-операциях, а он займётся продуктами и технологиями.

На публике Яккарино часто выглядела напряжённо — в том числе во время интервью на Code Conference вскоре после назначения. Маск лишь коротко поблагодарил её: «Спасибо за вклад».