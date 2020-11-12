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Глава Xbox назвал запуск новой консоли самым успешным за всю историю бренда
Но сможет ли консоль обогнать по популярности легендарный Xbox 360?
Пока Sony делит релиз своей новой консоли на регионы, Microsoft уже запустила свои Xbox Series X и Series S по всему миру. И уже сегодня, спустя два дня после запуска, компания отчиталась о первых успехах: глава Xbox, например, назвал запуск новой консоли самым успешным за всю историю бренда.
Так, Фил Спенсер написал в своем личном Twitter-аккаунте пост, в котором поделился радостью и поблагодарил игроков по всему миру. Также он отметил, что в первые 24 часа Microsoft удалось продать больше новых консолей, чем на старте любого другого поколения Xbox.
Спасибо за поддержку крупнейшего запуска в истории Xbox. За 24 часа мы продали больше консолей и в большем количестве стран, чем когда-либо прежде. Мы продолжаем сотрудничать с розничными сетями, чтобы пополнить запасы как можно быстрее. Вы продолжаете показывать нам, что объединяющая сила игровой индустрии важна как никогда.
Напомним, что Xbox Series X и S поступили в продажу 10 ноября 2020 года, в том числе и в России. В нашей стране за новинки просят 45,590 и 26,990 рублей соответственно.