Глава Xbox назвал запуск новой консоли самым успешным за всю историю бренда

Спасибо за поддержку крупнейшего запуска в истории Xbox. За 24 часа мы продали больше консолей и в большем количестве стран, чем когда-либо прежде. Мы продолжаем сотрудничать с розничными сетями, чтобы пополнить запасы как можно быстрее. Вы продолжаете показывать нам, что объединяющая сила игровой индустрии важна как никогда.

Фил Спенсер Глава Xbox