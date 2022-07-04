Глава Xiaomi опубликовал видео с Mi Band 7 Pro накануне сегодняшнего анонса

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Глава Xiaomi опубликовал видео с Mi Band 7 Pro накануне сегодняшнего анонсаИ малость поговорил об устройстве
Уже сегодня, 4 июля, Xiaomi представит Pro-версию своего фитнес-браслета — Mi Band 7 Pro. И хоть нам известно, как будет выглядеть устройство, глава компании Лэй Цзюнь опубликовал тизер-ролик, демонстрирующий внешний вид новинки.
Судя по нему, девайс и вправду будет больше напоминать часы, чем браслет. При этом в Mi Band 7 Pro явно прослеживается вдохновение линейкой Huawei Watch Fit.
Xiaomi Mi Band 7 Pro впервые получил большой прямоугольный экран с сотнями циферблатов, что позволяет придать устройству уникальный внешний вид. Кроме того, устройство оснащено множеством функция для занятий спортом и контроля здоровья. Также оно поддерживает функцию Always on display.
Лэй Цзюнь
Напомним, что ранее представители Xiaomi уже отмечали, что для Mi Band 7 Pro будет выпущено большое число сменных ремешков.