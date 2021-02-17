Глава Xiaomi рассказал о планах компании на 2021 год

По его словам, компания планирует выпустить на рынок широкий ассортимент устройств, предназначенных для “умного” дома. Отмечается, что в данном случае речь идет о бытовых приборах, которые смогут взаимодействовать как между собой, так и с “умной” электроникой, в частности, со смартфоном. Помимо прочего Лу Вейбинг добавил, что компания будет сфокусирована в первую очередь на китайском рынке.

На данный момент неизвестно, выйдут ли новинки, о которых упоминает глава Xiaomi, за пределами Китая. Также представитель китайского гиганта не рассказал и о конкретных устройствах, которые планируется выпустить.