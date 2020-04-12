Глава Xiaomi рассказал, почему их флагманы не оснащают полноценной защитой от влаги и пыли IP68

Так, Лу Вейбинг опубликовал на своей официальной странице в китайской социальной сети Weibo пост, в котором сообщил, что Redmi K30 Pro защищен по стандарту IP53, что ликвидирует потенциальную угрозу смартфона от брызг воды. В то же время Лу Вейбинг заявил, что степень полноценной защиты от влаги и пыли IP68, на сегодняшний день, не является востребованной функцией. По этой причине компания и не оснащает свои флагманы данной степенью защиты.

Напомним, что на данный момент китайским гигантом Xiaomi еще не было выпущено ни одного смартфона, который бы соответствовал степени защиты IP68. Однако той защитой, которой оснащены смартфоны компании вполне достаточно для того, чтобы воспрепятствовать поломке, обусловленной кратковременным погружением под воду.