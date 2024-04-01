Глава Xiaomi Redmi покинул свой пост

Опубликовано 01 апреля 2024, 08:52
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Глава Xiaomi Redmi покинул свой постПерестановки это хорошо
Ван Тенг Томас (Wang Teng Thomas), директор по продуктам Xiaomi, назначен новым генеральным менеджером бренда Redmi. Об этом сообщил Лу Вейбинг (Lu Weibing), глава Xiaomi.
Лу Вейбинг, ранее занимавший пост генерального менеджера Redmi, перешел на должность президента Xiaomi не так давно, после ухода основателя компании в автомобильное подразделение бренда.
Ван Тенг Томас – опытный руководитель, который сыграл важную роль в разработке многих популярных продуктов Xiaomi. Ожидается, что под его руководством Redmi продолжит свой успешный путь и станет еще более популярным брендом.
Лу Вейбинг высоко оценил работу коллеги и выразил уверенность, что он станет отличным лидером для команды Redmi.
Ван Тенг Томас в свою очередь поблагодарил Лу Вейбинга за доверие и пообещал сделать все возможное, чтобы оправдать ожидания пользователей компании.