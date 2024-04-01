Глава Xiaomi Redmi покинул свой пост

Лу Вейбинг, ранее занимавший пост генерального менеджера Redmi, перешел на должность президента Xiaomi не так давно, после ухода основателя компании в автомобильное подразделение бренда.

Ван Тенг Томас – опытный руководитель, который сыграл важную роль в разработке многих популярных продуктов Xiaomi. Ожидается, что под его руководством Redmi продолжит свой успешный путь и станет еще более популярным брендом.

Лу Вейбинг высоко оценил работу коллеги и выразил уверенность, что он станет отличным лидером для команды Redmi.

Ван Тенг Томас в свою очередь поблагодарил Лу Вейбинга за доверие и пообещал сделать все возможное, чтобы оправдать ожидания пользователей компании.