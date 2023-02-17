Глава YouTube уйдёт со своего поста. В конце 90-х она сдавала гараж основателям Google

По словам самой Войцицки, она покидает руководящую должность, чтобы сосредоточиться на своей семье, здоровье и личных проектах. Уже известен её преемник — им станет Нил Мохан, считавшийся «вторым номером в YouTube» с 2015 года.

Отметим, что под руководством Войцицки YouTube становился всё более важной частью бизнеса Google, принеся более 10% от общего дохода Alphabet в 2022 году.

При этом не обошлось её пребывание в должности и без споров. Так, многие создатели видео и сторонние наблюдатели критиковали компанию за изменения правил и решения по модерации.

Ещё одной интересной строчкой в биографии Войцицки можно назвать то, что в конце 1998 году именно она сдала в аренду свой гараж основателям Google — Сергею Брину и Ларри Пейджу. Чуть позже она стала 16-м сотрудников новообразованной компании.