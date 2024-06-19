Главком ВМФ России признал необходимость использования «безэкипажных систем»

По его словам, без применения «безэкипажных систем» невозможен современный российский ВМФ.

«В частности, мы видим очень много беспилотных технологий, которые представлены на этом салоне. Не могу не сказать о теме безэкипажных систем, роботизированных комплексов. Это не просто актуально, это объективная реальность сегодняшнего дня. Как сказал президент нашей страны на форуме в Петербурге, это взрывная технология. Их взрывное внедрение во все сферы деятельности, в том числе и в военную отрасль, необходимо. <….> Несомненно, они применяются в первую очередь в военно-морском флоте, потому как корабль, стоящий на вооружении ВМФ, — это сложная система, и деятельность современного флота без применения этих технологий не представляется возможной», — подчеркнул адмирал Моисеев.