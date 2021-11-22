Главная причина депрессии, согласно научным данным

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Главная причина депрессии, согласно научным даннымИсследователей из США
Американские ученые Центров по контролю и профилактике заболеваний в США рассказали, что депрессия, тревога и посттравматическое стрессовое расстройство могут развиваться после болезней сердца, включая сердечную недостаточность, инсульт и приступ.
Исследователи считают, что подавленное состояние может появиться из-за биологических, экологических и психологических факторов.
Психиатр Марк Поллак назвал основными симптомами депрессии постоянное чувство беспокойства или грусти, отказ от занятий, которые раньше приносили удовольствие, бессонницу, раздражительность, отсутствие аппетита или переедание, боль в желудке, ком в горле, проблемы с концентрацией, запоминанием или принятием решений, постоянное чувство усталости, чувство вины, никчемности или беспомощности.
Люди могут быть предрасположены к депрессии по ряду факторов, включая изменения функций мозга, семейный анамнез, стрессовые жизненные события, неблагоприятные социальные проблемы, такие как бедность, а также медицинские проблемы
Марк Поллак
Психиатр
Источник: Eat This! Not That!