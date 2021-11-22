Главная причина депрессии, согласно научным данным

Исследователи считают, что подавленное состояние может появиться из-за биологических, экологических и психологических факторов.



Психиатр Марк Поллак назвал основными симптомами депрессии постоянное чувство беспокойства или грусти, отказ от занятий, которые раньше приносили удовольствие, бессонницу, раздражительность, отсутствие аппетита или переедание, боль в желудке, ком в горле, проблемы с концентрацией, запоминанием или принятием решений, постоянное чувство усталости, чувство вины, никчемности или беспомощности.