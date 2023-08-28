Главная российская тех.корпорация закрывает отделение по продвижению отечественного ПО за рубежом

«Ростех» решил закрыть свою дочернюю компанию «РусАйтиЭкспорт,», которая была создана в 2017 году с целью продвижения российского программного обеспечения и IT-решений на мировом рынке. Это решение было объявлено в сообщении компании.

«РусАйтиЭкспорт» был создан для выполнения конкретных международных проектов. На данный момент компания выполнила свои обязательства и больше не имеет активных контрактов. В свете санкций и изменений на мировой арене, дальнейшее развитие этой компании стало нецелесообразным, как сообщили представители «Ростеха.»

Закрытие «РусАйтиЭкспорт» не повлияет на общие возможности корпорации, так как «Ростех» активно развивает новые способы продажи продукции на местных и мировых рынках. Сотрудники, ранее работавшие в этой компании, будут перераспределены на другие предприятия внутри «Ростеха.» Госкорпорация «Ростех» является крупнейшей промышленной компанией в России и объединяет более 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Её ключевые направления включают авиастроение, радиоэлектронику, медицинские технологии и инновационные материалы, а также известные бренды, такие как «АвтоВАЗ,», «Камаз,» ОАК, «Вертолёты России» и ОДК.