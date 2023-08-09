Главная страница YouTube будет совершенно пустой у новых аккаунтов

Теперь, если у вас отключена история просмотров или у вас новый аккаунт, главная страница будет выглядеть совершенно иначе. Вместо того чтобы предлагать ряд рекомендованных видео, пользователи увидят пустую страницу.

Это изменение является частью «нового пользовательского опыта», который Google анонсировала накануне, во вторник.

Если вы отключили историю просмотров на YouTube и у вас нет значительной предыдущей истории просмотров, вы не увидите рекомендованный контент. Это означает, что на главной странице будут видны только строка поиска, а также кнопки «Shorts», «Подписки» и «Библиотека».

При этом вместо рекомендованных видео, YouTube-пользователи увидят уведомление: «Ваша история просмотров отключена. Вы можете изменить свои настройки в любое время, чтобы получить последние видео, адаптированные для вас».

Google заявляет, что данное нововведение призвано прояснить, какие функции YouTube зависят от истории просмотров для предоставления рекомендаций. Это должно сделать процесс более удобным для тех, кто предпочитает искать контент, а не просматривать рекомендации.