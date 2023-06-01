Главное, чтобы первее и дешевле Apple: Oculus анонсировала новый AR/VR-шлем за $500

Главное, чтобы первее и дешевле Apple: Oculus анонсировала новый AR/VR-шлем за $500Не ударили в грязь лицом
Марк Цукерберг представил Oculus Quest 3 — новое поколение шлема виртуальной реальности своей компании.
Новинка получила поддержку более продвинутой смешанной реальности, в том числе полноцветный вариант отображения окружения. Для сравнения, в Quest 2 это было низкокачественное чёрно-белое нечто.
Также новинка оснащена более мощным процессором Qualcomm, который, по словам представителей Oculus, в два раза мощнее предшественника.
Но даже несмотря на увеличение мощности, Quest 3 стал более тонким, комфортным и лёгким. Контроллеры были переработаны с учётом лучшей эргономики и включают технологию тактильной обратной связи.
Продажи Oculus Quest 3 намечены уже на текущую осень по цене от $500 за версию со 128 ГБ внутренней памяти.
Интересно, что анонс состоялся за считанные дни до WWDC 2023, на которой, как ожидается, Apple анонсирует собственную AR/VR-гарнитуру. Правда, за неё, судя по всё по тем же слухам, попросят уже $3000.