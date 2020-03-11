Главную игровую выставку отменили из-за коронавируса впервые со дня ее основания

Сначала организаторы предполагали, что конференция будет проведена в течение нескольких дней в июне текущего года, но в дальнейшем, из-за коронавируса, они отказались от этой идеи, приняв достаточно волевое решение — отменить E3 2020. Правда, это все еще заявления инсайдеров, сама компания-организатор никаких официальных заявлений не делала.

Напомним, что E3 считается, по сути, главной игровой выставкой, так как именно на ней проходят анонсы практически всех игр, которые в дальнейшем будут выходить в течение 2-3 лет.