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Главную игровую выставку отменили из-за коронавируса впервые со дня ее основания
Вслед за MWC 2020 и GDC 2020
Сразу несколько источников, связанных с компанией Entertainment Software Association, рассказали о том, что главную игровую выставку E3 отменили из-за коронавируса. Случилось это впервые за 25 лет, то есть со дня основания мероприятия.
Сначала организаторы предполагали, что конференция будет проведена в течение нескольких дней в июне текущего года, но в дальнейшем, из-за коронавируса, они отказались от этой идеи, приняв достаточно волевое решение — отменить E3 2020. Правда, это все еще заявления инсайдеров, сама компания-организатор никаких официальных заявлений не делала.
Напомним, что E3 считается, по сути, главной игровой выставкой, так как именно на ней проходят анонсы практически всех игр, которые в дальнейшем будут выходить в течение 2-3 лет.