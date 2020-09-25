Главную загадку структуры Вселенной объяснили гравитацией

Группа ученых провела исследование, в рамках которого была проанализирована эволюция изначально сильных отклонений от однородного состояния, говорится в пресс-релизе научной работы на портале Phys.org. При этом изучались лишь те отклонения, которые принимали вид космологических гравитационных волн, описываемых уравнениями Эйнштейна, в результате чего им удалось выяснить, распадаются ли они с расширением, обеспечивая однородную структуру.

В конечном итоге эксперты установили, что для объяснения однородности нынешней Вселенной вовсе не обязательно обращаться к инфляционной модели, суть которой заключается в возникновении однородности еще на том этапе, когда самые удаленные уголки Вселенной находились максимально близко друг к другу. Вместо этого ученые предлагают использовать теорию, согласно которой влияния гравитации вполне достаточно для гомогенизации пространства.