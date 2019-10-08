Главный блок управления Чернобыльской АЭС открыли для посещения туристов

Согласно данным берлинского информационного агентства Ruptly, на сегодняшний день уровень радиации в комнате может быть в 40 тыс раз выше обычного, а потому туристы, желающие посетить теперь уже культовое место, будут делать это на свой страх и риск. Само собой, никто не забыл и о безопасности — по правилам посещения комнаты, любой, кто в нее входит, будет обязан надеть костюм с защитным экраном, шлем, маску и промышленные ботинки. Они также будут дважды проверены на радиацию после посещения, длительность которого не превысит пяти минут.

Напомним, что по примерным подсчетам, только в 2019 году зону отчуждения посетили около 85 тыс туристов, при этом средняя цена на дневные туры составила около 100 долларов на человека.