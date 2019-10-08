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Главный блок управления Чернобыльской АЭС открыли для посещения туристов
Но сделать это можно лишь соблюдая строгие правила
После того, как HBO сняла сериал по мотивам аварии на Чернобыльской АЭС, украинская зона отчуждения ощутила новый виток популярности. Помимо того, что в сети появилось немало видео и игр по этой теме, буквально недавно стало известно, что Украина разрешит туристам посещать диспетчерский пункт реактора, где были приняты решения, приведшие в конечном итоге к началу катастрофы.
Согласно данным берлинского информационного агентства Ruptly, на сегодняшний день уровень радиации в комнате может быть в 40 тыс раз выше обычного, а потому туристы, желающие посетить теперь уже культовое место, будут делать это на свой страх и риск. Само собой, никто не забыл и о безопасности — по правилам посещения комнаты, любой, кто в нее входит, будет обязан надеть костюм с защитным экраном, шлем, маску и промышленные ботинки. Они также будут дважды проверены на радиацию после посещения, длительность которого не превысит пяти минут.
Напомним, что по примерным подсчетам, только в 2019 году зону отчуждения посетили около 85 тыс туристов, при этом средняя цена на дневные туры составила около 100 долларов на человека.
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