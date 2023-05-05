Главный ИИ-эксперт Пентагона признался в «смертельном» страхе перед ChatGPT

На конференции AFCEA TechNet Cyber в Балтиморе Мартелл подчеркнул, что генеративные языковые модели, такие как ChatGPT, создают угрозу, поскольку не понимают контекста. Это приводит к тому, что люди могут принимать их ошибочные «высказывания» за факт.

По словам специалиста, всё это делает подобные модели идеальным инструментом для распространения дезинформации.

Мартелл призвал промышленность разработать инструменты, которые позволили бы обеспечить большую точность информации, создаваемой генеративными ИИ-моделями, включая языковые.

Также он признался, что «смертельно» боится ChatGPT и подобных ему ботов на базе искусственного интеллекта..

Напомним, что чуть ранее стало известно, что Google планирует выпустить Android-виджет собственного чат-бота, эксклюзивно для линейки Pixel.