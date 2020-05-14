Главный конкурент Xiaomi готовит собственные смарт-часы в дизайне Apple Watch

Судя по опубликованному видеоролику и изображениям, Realme Watch будут максимально похожи на продукт яблочной компании. Единственное, что остается под вопросом — получат ли часы “колесико” Digital Crown для управления устройством. Зато что более-менее точно известно (судя по последним утечкам), так это то, что девайс получит 1,4-дюймовый сенсорный TFT-экран с разрешением 320 х 320 пикселей, а также аккумулятор емкостью 160 мАч и защитой от пыли и влаги по стандарту IP68.