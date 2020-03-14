Наука и технологии
Сегодня 18:06
Главный конкурент Xiaomi готовит свои "умные" часы
Правда, в ином форм-факторе
Буквально недавно Xiaomi представила свои первые “умные часы” — Mi Watch — как в сети начали ходить разговоры о том, что ее главный конкурент готовит собственное решение в данной нише.
Речь идет о Realme и ее первых смарт-часах, которые пока что не получили никакого названия. Но учитывая, что свой фитнес-трекер компания назвала Realme Band, вполне можно ожидать, что новинка будет называться что-то вроде Realme Watch. Что интересно, устройство уже прошло необходимую сертификацию IMDA в Сингапуре и ее аналог в Индии. А это, в свою очередь, означает не просто то, что устройство разрабатывается, а то, что его анонс может наступить с недели на неделю.
Напомним, что “умные” часы Realme успели “засветиться” в официальном ролике компании перед началом презентации Realme 6 Pro. Судя по нему, устройства получат круглый форм-фактор и дизайн, напоминающий спортивные механические часы.